Rosato (Italia Viva): «Il post dei 5 Stelle dice le stesse cose che noi diciamo da tempo sulla manovra» – Video

Non sembrano mai stati così vicini Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Basta ascoltare le parole del renzianissimo Ettore Rosato, poco dopo l’attacco M5s alla manovra. «Diciamo che il post uscito sul Blog delle Stelle dice le stesse cose che noi diciamo da quando è iniziata la discussione sulla manovra» sostiene il deputato, entrando alla Leopolda.

Quando gli chiediamo come andrà il prossimo consiglio dei Ministri (dopo quello durato tutta la notte sulla manovra), aggiunge: «Se il Movimento 5 Stelle dice che bisogna rivedere quanto approvato nell’ultimo Cdm, bisogna farlo anche perché altrimenti non c’è la maggioranza per portarlo in aula, senza rivederlo».

Nel giorno di apertura della kermesse di Matteo Renzi, Rosato assicura che non c’è la volontà di alzare la tensione sulla manovra: ma le dichiarazioni delle ultime ore dei componenti della maggioranza fanno trasparire esattamente l’opposto.

