Brexit: UE pronta a dare 3 mesi di proroga

La data della Brexit sarebbe stata spostata al 31 gennaio 2020, ma se il Regno Unito riuscisse a ratificare l’accordo prima di questa data, l’uscita potrà esserci in anticipo. È quanto emerge da una bozza della decisione UE di cui il Guardian ha potuto prendere visione.

Nonostante le obiezioni presentate dal governo francese, il documento che dovrà essere approvato lunedì circolava già domenica 27 ottobre tra gli Stati membri. Il testo confermerebbe quello che era un fatto ormai quasi certo: che l’Unione Europea avrebbe assecondato la richiesta inglese di una proroga.

In questa bozza si legge che il Regno Unito potrà lasciare l’Unione Europea il primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà ratificato l’accordo. L’uscita senza accordo del 31 ottobre viene invece chiaramente esclusa.

Una dichiarazione dell’UE che accompagnava il documento sancisce anche che i 27 non rinegozieranno un ulteriore accordo diverso da quello di Boris Johnson già approvato il 17 ottobre.

Il Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, spera che non sia necessario convocare i leader dei Paesi membri per un summit ma che la proroga possa decidersi «per via scritta». Il documento ottenuto dal Guardian fa pensare che il desiderio di Tusk potrà essere esaudito perché prova che anche la Francia potrebbe essere stata convinta ad accettare i tre mesi di proroga. La proposta francese di spostare la data della Brexit al 15 novembre non compare infatti nella bozza.

Potrebbe essere stata decisiva per appianare le divergenze intra-UE sulla proroga anche la presa di posizione da parte del Partito Nazionale Scozzese e dei Liberali Democratici inglesi a favore di elezioni legislative in dicembre.

Leggi anche: