Salvini attacca: «Di Maio ce l’ha con Conte»

Botta e risposta a distanza tra il leader della Lega Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’ex titolare del Viminale, ai microfoni di Tagadà, programma tv di La7, ha insinuato che tra il capo politico dei 5 Stelle e il presidente del Consiglio non ci siano più buoni rapporti.

«Non sono un profeta ma che Pd e M5s non si sopportino mi sembra evidente, che Di Maio ce l’abbia con Conte mi sembra evidente e che Renzi ce l’abbia con Zingaretti mi sembra evidente, ma non mi sembra che questo governo possa fare molto per gli italiani» ha detto.

E Di Maio, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha replicato a tono: «Far pace con Salvini? Non è una questione personale, siamo stati al governo insieme per 14 mesi dove ci dicevamo che saremmo stati insieme per cinque anni. Poi vieni a sapere, per vie traverse, che lui ha cambiato idea, con quella mossa avevamo il rischio dell’aumento Iva. Mi ha fatto male che fino al giorno prima era tutto ok, poi ci ha lasciati con il cerino in mano».

«Non ci siamo più sentiti, perché mi fido di tutti ma, quando arriva la prova contraria, finisce lì» ha concluso Di Maio.

