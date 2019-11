Manovra, plastic tax anche sui prodotti monouso. Ecco la lista

La plastic tax da 1 euro al kg verrà applicata a diversi prodotti: dalle bottiglie alle buste dell’insalata, dalle vaschette per alimenti in polietilene al tetrapak del latte fino ai contenitori dei detersivi.

Come si legge nella relazione che accompagna la bozza della manovra, saranno soggetti alla tassa anche il polistirolo, i tappi e le etichette di plastica. Esclusi, oltre alle siringhe, anche i prodotti riutilizzabili come le taniche o i contenitori per la custodia di oggetti.

Solo pochi giorni fa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva espresso la volontà di «rimodulare la tassa perché ci sono le plastiche compostabili che sono una realtà importante per l’Italia e che vanno nel compost». Ora bisognerà vedere cosa succederà in sede di conversione in legge della manovra: gli esponenti di Italia Viva hanno già annunciato battaglia sulla tassa sulla plastica, quella sulle bevande zuccherate e sulle auto aziendali.

Foto in copertina: Pixabay

