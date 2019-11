Malta, le indagini sull’omicidio Caruana scuotono il governo: si dimette il capo gabinetto del premier, interrogato dalla polizia

Keith Schembri dovrà essere interrogato dalla polizia in merito all’omicidio della giornalista maltese

Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese Joseph Muscat, ha presentato le dimissioni stamattina 26 novembre. A riferirlo sono i siti del Times of Malta e del Malta Independent.

Le dimissioni arrivano in concomitanza con l’interrogatorio con le forze dell’ordine a cui Schembri dovrà sottoporsi in merito al caso Caruana. La giornalista d’inchiesta maltese Dafne Caruana Galizia è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare il 16 ottobre del 2017 a Bidnija.

Il 23 novembre scorso, migliaia di persone si sono riunite davanti all’ufficio di Muscat a La Valletta per chiedere ancora le sue dimissioni in relazione alle interferenze politiche nel caso. Gli organizzatori delle proteste, provenienti da gruppi della società civile, hanno insistito sul fatto che «se il premier avesse rimosso in tempo il suo capo staff, Keith Schembri, e il ministro del Turismo, Konrad Mizzi, Daphne Caruana Galizia sarebbe ancora viva».

«Per proteggere i suoi amici», hanno accusato i manifestanti, «Muscat ha soffocato lo stato di diritto, ha permesso di seminare impunità e ora Malta raccoglie violenza».

Il giorno precedente, precisamente il 22 novembre, il businessman Yorgen Fenech, indagato per essere il mandante dell’omicidio, era stato nuovamente arrestato dopo le perquisizioni del suo yacht da parte degli inquirenti.

Fenech era al centro delle indagini di Caruana: l’uomo d’affari è a capo di “17 Black“, una società fantasma registrata a Dubai che – secondo quanto scoperto dalla reporter uccisa – avrebbe dovuto fare dei pagamenti per oltre 1,5 milioni di euro a delle società offshore a Panama di proprietà proprio di Schembri e Mizzi, allora ministro dell’Energia. .

Leggi anche: