Vagonate di caramelle, sex toy e il ketchup di Ed Sheeran. Le 10 offerte più strambe del Black Friday

Buy Nothing Day, il giorno in cui non si compra niente. Oggi, venerdì 29 novembre, non è solo il giorno del Black Friday, l’appuntamento dedicato agli sconti importato dagli Stati Uniti. Ci sarà anche chi sceglierà questo giorno per una protesta silenziosa contro il consumismo. Appunto, non comprando niente.

Una delle trappole più rischiose per il Black Friday infatti è quella di cadere nell’acquisto di cose a cui mai avremmo pensato, solo perché le vediamo in sconto. Per evitare questa dinamica, come abbiamo scritto nella nostra guida, sarebbe meglio scrivere una lista di prodotti da acquistare. I più coraggiosi però possono sempre abbandonare la fredda disciplina e lasciarsi stupire dalle offerte in rete.

1. Una fornitura mensile di caramelle e barrette dietetiche

Su Amazon c’è un’intera sezione di offerte dedicate a cicche, dolciumi e barrette ipocaloriche. Con poco meno di 15 euro potreste portarvi a casa 30 pacchetti di gomme da masticare. Un investimento per i pranzi e le cene che vi aspettano nei giorni delle feste natalizie.

2. Un sex toy sotto l’albero

L’azienda di sex toy Lelo ha lanciato una promozione sul suo sito proprio in occasione del Black Friday. In sconto ci sono prodotti per il piacere maschile, quello femminile e anche per momenti di coppia. Come a dire: stop al solito maglione di lana in inverno.

3. Il ketchup di Ed Sheeran

L’azienda di salsa Heinz ha messo in offerta i barattoli di ketchup della linea Edchup ispirata a Ed Sheeran, forse scelto come testimonial per la sua capigliatura rossa. Sul barattolo c’è anche un’etichetta custom con il volto del cantante.

4. Casco da saldatore in stile Ghost Rider

Il personaggio di Ghost Rider, proveniente dall’universo Marvel, non ha avuto negli ultimi anni la fortuna di altri suoi colleghi protagonisti dei cinecomic, i film con protagonisti i supereroi ispirati ai fumetti. Per 34 euro potreste impersonare un ottimo cosplay ed evitare di bruciarvi gli occhi mentre saldate due piastre di metallo.

5. La Morte Nera fatta di Lego

È uno dei set Lego più noti per i collezionisti di Star Wars. Esattamente 4016 pezzi per ricostruire la Morte Nera, o Death Star, l’arma di distruzione planetaria creata dall’impero per azzerare la Ribellione e imporre il suo potere nella galassia. L’unico ostacolo è sempre stato il prezzo, attorno ai 500 euro, su eBay potete trovarlo scontato a 399 euro.

6. Aspettare il Natale a suon di cioccolato

E poi, ovviamente, i calendari dell’avvento, i migliori per i golosi sono quelli a base di caramelle. Sempre su eBay potete trovarne due pieni di M&M’s. Non vale mangiarle tutte appena arrivano a casa.

7. Fontanella per gatti, o altri animali domestici

Ingombrante, forse poco utile, ma sicuramente scenografica. Gli amanti degli animali e del kitsch non potranno ignorare facilmente questa fontanella per gatti che garantirà al vostro felino dell’acqua sempre fresca.

8. Natale in Thailandia

No, non è il titolo del cinepanettone in cartellone per questo Natale. La piattaforma Booking.com ha lanciato una serie di offerte per il Black Friday. Fra queste, una di quelle più esotiche: una notte in una camera matrimoniale superior al Phoenix Grand Hotel a poco meno di un chilometro dalla spiaggia di Patong, affacciata sull’oceano Indiano. Tutto per 35 euro.

9. La schiscetta dei sogni

In acciaio, con uno slot per forchette e coltelli, ma soprattutto dotata di una tecnologia che mantiene caldo il cibo per tutta la giornata. Mai più paste fredde in ufficio. La schiscetta definitiva è a portata di un click.

10. La coperta sotto cui vedere Netflix, o Disney +, o quello che volete

Miraggio per i trentenni che si sentono nelle ossa il doppio dei loro anni, la coperta in lana Merino di Imetec è autoriscaldante. Sei temperature e un timer di spegnimento da una a nove ore per evitare di svegliarvi cotti come un pollo allo spiedo.

