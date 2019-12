Gualtieri contro Salvini: «Copriamo spese per gli asili nidi per il 90% delle famiglie»

Nella settimana in cui la manovra economica arriverà in aula al Senato, lo scontro a distanza tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il segretario della Lega passa dai social: «Matteo Salvini farebbe bene a documentarsi meglio: in manovra bonus asili nido a 3000 euro (e 2500 per famiglie da 25.000 a 40.000 Isee). In più 2,5 miliardi per la costruzione di nuovi asili. Ci vediamo a gennaio», ha scritto su Twitter il titolare di via XX Settembre riferendosi a un futuro ‘duello’ televisivo.

Matteo Salvini farebbe bene a documentarsi meglio: in #Manovra2020 bonus #asilinido a 3000 euro (e 2500 per famiglie da 25.000 a 40.000 ISEE). In più 2,5 miliardi per la costruzione di nuovi asili. Ci vediamo a gennaio. pic.twitter.com/taW5I7xboI — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 8, 2019

Matteo Salvini lo aveva criticato durante la trasmissione televisiva di Lucia Annunziata, definendo la proposta del governo ‘una balla spaziale’: «In questo modo – scrive Gualtieri in un secondo tweet allegando le foto della norma – il bonus aumenta e consentiamo di coprire le spese per l’asilo nido al 90% della popolazione Isee».

La manovra 2016 aveva già introdotto un bonus di 1000 euro a figlio per gli asili nido; quella del 2018 aveva innalzato la quota a 1500 euro per i nati tra il 2019 e il 2021. Nella legge si rende permanente il bonus da 1500 euro per famiglie con Isee da 40mila euro in su e si aumenta il bonus fino a 3000 euro per famiglie con Isee fino a 25mila euro. Infine per chi ha un Isee tra 25mila e 40mila euro il contributo sarà invece di 2500 euro.

Leggi anche: