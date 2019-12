Le sardine chiariscono sull’apertura di Ogondo. No a CasaPound in piazza: «Noi antifascisti»

In un comunicato del movimento romano gli attivisti rivendicano: «Essere senza bandiere non significa essere privi di valori e coscienza politica»

Con un comunicato ufficiale dal titolo La piazza è aperta a chi condivide i nostri valori le Sardine di Roma sconfessano Stephen Ogongo, che in un’intervista a il Fatto Quotidiano, con riferimento alla manifestazione del prossimo 14 dicembre, aveva dichiarato: «Per me, almeno per ora, chiunque vuol scendere in piazza è il benvenuto. Che sia di sinistra, di Forza Italia o di CasaPound. Ai paletti penseremo dopo».

Le parole del giornalista di origini kenyote, che aveva dato un segnale di massima apertura per Piazza San Giovanni, non avevano mancato di creare polemiche dentro e fuori dal movimento. Poi il chiarimento: «Non possiamo chiedere ad ognuno dei partecipanti alla nostra piazza la fede politica – si premette nel documento – è una piazza libera e accogliente , non mettiamo paletti, non cacciamo nessuno. Ma allo stesso tempo fin da Bologna è stata definita una linea netta di demarcazione tra chi crede nei valori della democrazia, dell’uguaglianza e dell’antifascismo e chi viene invece da un passato e un presente che dimostra tutt’altro».

Poi la frase lapidaria: «Essere senza bandiere non significa essere privi di valori e coscienza politica». Porte aperte a tutti, quindi, ma non a quei movimenti e partiti contro cui le Sardine hanno deciso di scendere in piazza: «Sappiamo che la piazza di San Giovanni fa gola a molti – continua il documento – Ma ribadiamo con forza che l’invito è rivolto a chi crede che il linguaggio politico di una certa destra abbia abbia passato il segno. A chi è stanco di stare a guardare dalla comodità del proprio divano».

«Nessun insulto, nessuna bandiera, nessuna violenza: – concludono le Sardine romane – a oltre 20 giorni dalla piazza di Bologna il messaggio non è cambiato. Ch sa leggere il presente saprà riconoscere la verità dalla bugia, la realtà dalla menzogna, la partecipazione spontanea dalla speculazione elettorale».

