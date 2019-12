Elezioni GB, L’ennesima sconfitta per i sondaggisti? Non proprio

La sconfitta dei laburisti e la vittoria di Boris Johnson viene citata, in Italia come all’estero, come prova schiacciante che i britannici non si siano affatto pentiti della Brexit, come invece suggerivano diversi sondaggi dal 2016 – anno del referendum – ad oggi.

Gli stessi sondaggisti avevano predetto una vittoria dei conservatori nelle elezioni di giovedì 12 dicembre, aprendo però alla possibilità di una rimonta in extremis del partito laburista nelle ultime settimane. Ma è andata veramente così?

I sondaggisti si sono sbagliati?

Come sottolineano diversi analisti, il risultato delle elezioni è stato a piuttosto coerente con quanto era stato predetto in precedenza dai sondaggisti che, fino a pochi giorni dalle elezioni, davano i conservatori davanti circa 10 punti percentuali ai laburisti.

It’s been a good night for Britain’s pollsters. Each party’s (near-) final national vote share is within a percentage point of the final-day polling average: https://t.co/ghiJEOURGy — Martin Stabe (@martinstabe) December 13, 2019

Il giorno delle elezioni è andata proprio così: i conservatori hanno ottenuto circa il 43% dei voti, contro il 32% dei laburisti. Questo nonostante – come mostra il grafico e come hanno anche certificato i sondaggi – i laburisti avessero guadagnato quasi dieci punti percentuali da ottobre a dicembre. Un aumento che è avvenuto proporzionalmente al numero di giovani che intendevano votare (aumentato di circa 20 punti percentuali rispetto a ottobre).

Ma i britannici vogliono la Brexit? Cosa dicono i sondaggi

Dalle prime analisi del voto emerge che i conservatori hanno o aumentato il loro consenso nelle aree che hanno votato per uscire dall’Unione europea nel referendum del 2016, perdendo consensi in altro zone “remain” come Londra e Scozia.

Ma il partito di Jeremy Corbyn ha perso voti sia nei collegi elettorali a favore della Brexit, sia in quelli pro-Remain, un dato che apre a spiegazioni che tengano conto di altri fattori, come il tasso di gradimento dello stesso Corbyn.

Sarebbe più giusto dire che non esiste una maggioranza dei britannici che vorrebbe affidare la Brexit a Corbyn. Al tempo stesso non esistono dati che smentiscano che una maggioranza dei britannici – più del 50% – sia a favore della Brexit.

L’ultimo “sondaggione” YouGov, fatto di circa 300 verifiche, risalente a ottobre, dava il “Remain” avanti 54% nei primi sei mesi del 2019. Un divario che si è successivamente ristretto al 53%, ma che non è mai sceso ai livelli del 2016 quando il 51,9% della popolazione britannica votò per portare il Regno Unito fuori dall’Unione europea.

