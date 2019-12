«Ue come un campo di concentramento»: il Memoriale di Auschwitz interviene sulla vignetta di Marione

Il disegno dei vignettista italiano Marione ha indignato non solo in Italia, ma anche il memoriale di Auschwitz, nato all’interno del campo di concentramento nazista per tenere viva la memoria.

Il memoriale attraverso il suo profilo Twitter ha fatto sapere che «Il lavoro rende liberi è stata una falsa e cinica illusione che le Ss davano ai prigionieri del campo di concentramento. Quelle parole sono diventate simbolo dell’odio umano. È un dolore per la memoria vedere questo simbolo strumentalizzato e abusato a scopo politico».

“Arbeit macht frei” was a false, cynical illusion the SS gave to prisoners of the #Auschwitz camp. Those words became one of the icons of human hatred. It’s painful and hurtful to the memory of Auschwitz to see this symbol instrumentalized & abused in political fight.