Iran, almeno 1500 morti dopo le proteste di novembre represse dal regime di Teheran

Il bilancio è molto più grave di quanto si immaginasse. Soltanto a inizio dicembre la stampa internazionale ipotizzava che i morti in Iran fossero centinaia. Secondo i dati forniti dallo stesso ministero dell’Interno iraniano, ripresi dall’agenzia di stampa Reuters, invece sarebbero circa 1.500 le persone morte in Iran durante le settimane di proteste iniziate a novembre, represse con brutalità dal regime di Tehran.

Le proteste sono scoppiate a metà novembre dopo la decisione improvvisa delle autorità iraniane, sotto pressione per le sanzioni introdotte dagli Stati Uniti dopo lo strappo sull’accordo nucleare, di razionare il petrolio e di ridurre i sussidi all’industria petrolifera, provocando un rapido aumento nel prezzo del petrolio.

Come i Gilet gialli in Francia, circa 200mila cittadini iraniani, arrabbiati per il costo sociale delle politiche del regime degli Ayatollah, in particolare per l’aumento del carburante, sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso.

Dopo pochi giorni le proteste si sono diffuse in tutto il Paese, arrivando a interessare almeno 100 città, ma è stato difficile inizialmente ottenere informazioni precise: dopo pochi giorni il governo iraniano ha oscurato internet, bloccando la circolazione di notizie, per ripristinarlo soltanto dopo circa una settimana.

A quel punto hanno cominciato a circolare sui social network diversi video che mostravano il lato nascosto delle proteste. Scene strazianti di persone che tentavano di soccorrere i manifestanti feriti o anche immagini che sembrano mostrare le forze dell’ordine iraniane mentre aprono il fuoco sui manifestanti.

Le stime iniziali – alcune Ong parlavano di centinaia di persone arrestate – si sono rivelate illusorie: sono circa 1.500 i manifestanti morti, migliaia le persone arrestate, più di cento le banche, i negozi e gli edifici governativi che sono stati dati al fuoco o vandalizzati. Tra le vittime, circa un quarto sono donne e almeno 17 sono adolescenti.

1/2

Today, mother of Ibrahim Ketabdar broke her silence in an interview with me & shared a heartbreaking story of her son shot in the heart & killed in #IranProtests. I call on all international media to be the voice of this mother. You have full permission to use this interview. pic.twitter.com/lGqEk4uEtn