«I figli so’ pezzi ‘e core». Come la mamma di Fedez ha difeso il figlio dagli hater

Risolto il mistero sull’account fake: gli utenti di Twitter si trasformano in “detective” per un giorno e risolvono il “Ferragnez-gate”

Tutto comincia con una storia pubblicata da Chiara Ferragni nella quale si vede il piccolo Leone giocare con un tablet. I più attenti hanno subito notato un documento aperto e contenente una serie di nickname e password di account Facebook, Twitter, Instagram e Apple. Tra questi c’era anche quello di una tale @63camilla (ora disattivato) dalla quale spesso venivano pubblicati tweet in difesa dei Ferragnez.

Sto male, Chiara Ferragni e Fedez hanno messo like a questi tweets con il loro profilo fake https://t.co/QKIk75ZUt4 pic.twitter.com/I4mPKU1mW3 — 𝓈𝒶𝒷𝓇𝓎 ☾*⋆ (@yoursmiIe_) January 2, 2020

Qualcuno ha subito ipotizzato che si trattasse di un account fake creato ad hoc per difendersi dagli hater. E, in effetti, a confermarlo è la stessa Chiara Ferragni con una storia su Instagram. Ma a gestirlo non erano né l’imprenditrice digitale né il cantante.

Chiara Ferragni: «Non siamo noi, è la mamma di Fede»

«Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’iPad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core», ha scritto Chiara Ferragni in una storia su Instagram.

Gli indizi che dimostrano che la versione dei Ferragnez è credibile

Gli utenti si sono trasformati in “detective” per un giorno al punto da scovare tutti i post sospetti. A partire da quello in cui Fedez faceva gli auguri alla mamma: sotto a quel tweet spunta il commento «grazie» firmato proprio da @63camilla.

Raga ma il profilo @/63camilla ha risposto così sotto una foto del 2016 di fedez dove faceva gli auguri alla madre, non è che al posto di Chiara e Fedez c'è la madre stessa dietro?

Spero di no sarebbe troppo trash pic.twitter.com/n7SPNwYeBa — Scarlett•Lucifer🍉 (@inChesterarms) January 2, 2020

Il nome di uno dei due account, apparsi sul tablet con cui giocava il piccolo Leone, era quello che aveva in passato la mamma di Fedez su Instagram. Come mostra questo utente, si tratta di “Vittorioviolini”.

No vabbè se andate sul profilo Instagram della mamma di Fedez e cliccate su “nomi utente precedenti” c’è scritto che prima l’account si chiamava vittorioviolini proprio come l’account che difende i Ferragnez e presente nel tablet con cui giocava Leone pic.twitter.com/ciVWPICBge — Fabisienne (@fabisienne) January 2, 2020

La replica della mamma di Fedez

«Era semplice capire che erano i nostri account, bastava guardare anche gli altri. Ma è più semplice cercare del marcio» ha commentato su Instagram la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta “Tatiana”.

