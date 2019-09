Chiara Ferragni, il suo documentario sbanca il box office: la storia di un’imprenditrice da 17 milioni di follower

Chiara Ferragni: Unposted ha incassato la bellezza di 513mila euro con oltre 51mila presenze in sala: domani l’ultimo giorno per vederlo

Chiara Ferragni spiazza tutti e in un solo giorno, peraltro di martedì, sbanca il botteghino con oltre mezzo milione di euro. L’influencer e moglie del rapper Fedez, infatti, è protagonista del documentario “Chiara Ferragni: Unposted” che, nel primo dei tre giorni di programmazione, ha incassato la bellezza di 513mila euro con oltre 51mila presenze in sala.

Chiara Ferragni batte tutti

La Ferragni ha superato persino i campioni d’incassi del weekend scorso, “It”, capitolo due e “Il Re Leone” che, rispettivamente, si sono fermati a 113.172 euro (e 18.794 presenze in sala) e 93.707 euro (e 16.601 presenze).

Di cosa parla il documentario

Il documentario, con la regia di Elisa Amoruso, racconta la vita della donna e dell’imprenditrice Ferragni, in un ritratto inedito: distribuito da 01 come “uscita evento” di tre giorni, migrerà su Amazon Prime. Tra sei mesi, invece, verrà trasmesso sulle reti Rai. Domani l’ultimo giorno per vederlo al cinema.

Chi è Chiara Ferragni

32 anni, 17 milioni di follower, imprenditrice digitale con 80 dipendenti, prima influencer al mondo secondo le classifiche di Forbes, un “caso” studiato alla business University di Harvard. La sua vita adesso è in un documentario oltre che su Instagram dove ogni giorno condivide momenti della sua vita privata, figlio (Leone) e marito (Fedez) compresi.

«Unposted segna due diversi record: numero uno al botteghino con oltre 51mila spettatori e miglior partenza del 2019 per un film italiano. Spero continui a piacervi» ha scritto la Ferragni sui social raccontando anche di essersi emozionata per «l’ondata di sentimenti che state condividendo con me». «Molti di voi si sentono più potenti dopo aver visto questo documentario, sentono di poter lavorare verso i propri sogni, di credere di più nell’imprevidibilità della vita» ha concluso.

Foto in copertina: Chiara Ferragni | Instagram

