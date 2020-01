Al secondo voto di fiducia del parlamento spagnolo, Pedro Sanchez ha ottenuto la maggioranza necessaria per dar vita al nuovo governo in alleanza con Podemos. Per la seconda votazione era necessaria solo la maggioranza relativa, ottenuta dal leader socialista con 167 sì, 165 no e 18 astenuti.

Domenica scorsa, 5 gennaio, il primo voto di fiducia richiedeva la maggioranza assoluta, quindi 175 voti. Ma Sanchez in quell’occasione aveva ottenuto solo 166 voti a favore.