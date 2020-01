Emilia-Romagna, la riposta del pallavolista Zaytsev a Mihajlovic: «Bonaccini è il mio presidente»

A pochi giorni dal voto regionale, la sfida per l’Emilia Romagna si sposta sui campi da gioco. Dopo l’endorsement dell’ex calciatore della serie A e ora allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic alla candidata della Lega Lucia Borgonzoni, sul fronte opposto si è fatto avanti un altro sportivo: il pallavolista Ivan Zaytsev.

Sul suo profilo Instagram, il capitano e opposto della nazionale italiana in forza al Modena ha già “scelto” il suo presidente. Nella foto Zaytsev appare al fianco di Stefano Bonaccini, l’altro candidato alla presidenza della regione tra le fila del Pd.

Ma non è la prima volta che lo “zar” mostra il suo supporto all’attuale governatore. Già a novembre, il pallavolista era apparso nella folla, tra le migliaia sardine riunite a Modena per l’evento nella città emiliana. «Attenzione alle sardine in Piazza Grande, siamo una marea di gente», aveva scritto sui suoi profili social.

«Siamo ormai modenesi adottati – aveva dichiarato il capitano della Leo Shoes – abbiamo qui la residenza e ci teniamo in modo particolare a far parte delle ‘sardine’. Questo è un sintomo che la regione Emilia-Romagna è in salute ed è conscia di quello che vale. Questa manifestazione è la dimostrazione lampante che qui c’è grande intelligenza».

