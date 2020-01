La «pistola» di Anna Rita Biagini, la signora della citofonata di Salvini alla famiglia tunisina a Bologna

In questi giorni è circolato lo screenshot di un post Facebook di Anna Rita Biagini, la signora che aveva indicato l’abitazione della famiglia tunisina a cui ha citofonato Matteo Salvini a Bologna, dove mostra una pistola. Una utente, non trovando il post, chiede alla signora che fine ha fatto ottenendo risposta:

Giovanna: «Anna Rita Biagini e la foto con la pistola dov’è finita? Furbetta ma non troppo» Anna Rita Biagini: «La pistola è sul mobile legalmente detenuta. Perché non ti fai i fatti tuoi, o sei amica di spacciatori?»

La signora Biagini non nega di possederla e sostiene che sia legalmente detenuta. Non si tratta di una vera e propria arma da fuoco, si tratta di un «giocattolo» pur sempre pericoloso se usato inadeguatamente. Ecco lo screenshot del post con la foto della pistola:

La pistola riporta il marchio «Gamo», un dato che ci permette di risalire al modello: una PT 85 Blowback, pistola ad aria compressa acquistabile a 135 euro con documento di identità e se si è in possesso di un nulla osta dalla Prefettura di residenza. Tutte informazioni che possiamo leggere nel sito Cacciaepescatognini.it.

Nel post la signora Biagini fa intendere che durante le sue passeggiate porta con se l’arma ad aria compressa, ma è legale? Leggiamo sul sito LaLeggePerTutti.it:

Per stabilire quindi se sia lecito o meno circolare con una pistola giocattolo ad aria compressa e, quindi, se per essa ci voglia il porto d’armi, è necessario verificare – dal manuale d’uso – la potenza dichiarata dal fabbricante: se superiore a 7,5 joule, ci vuole il porto d’armi e, senza di esso, chi ne viene trovato in possesso subisce un procedimento penale. Diversamente, se non si supera detto tetto, è lecito sia il porto che l’utilizzo.

Il modello in questione, come leggiamo su Armimagazine.it, non rientra nel caso:

La velocità alla bocca è nell’ordine dei 138 metri al secondo, pertanto al di sotto del limite di 7,5 Joules entro cui è permessa la libera vendita ai maggiorenni, senza necessità di altre formalità.

