Coronavirus, i morti salgono a 304. In un giorno 45 decessi. I contagi hanno superato quota 13mila

I dati sono quelli forniti dal governo cinese. Nelle ultime 24 ore l’epidemia di coronavirus ha provocato altri 45 decessi, portando a 304 il bilancio delle vittime.

Anche se nel mondo continuano a registrarsi casi di contagio, l’epicentro del coronavirus rimane sempre la Cina. Sempre secondo il governo cinese le persone contagiate nella Repubblica Popolare sarebbero ora 13 700.

Una situazione che comincia a mettere in scacco il sistema sanitario, tanto che il premier cinese Li Keqiang ha telefonato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La richiesta è stata quella di favorire gli approvvigionamenti di forniture mediche più urgenti dai Paesi membri Ue.

Intanto, in Italia, i 67 italiani provenienti da Wuhan saranno trasferiti al centro olimpico di Cecchgnola, a Roma. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo del Mibact ha dichiarato:

«È stata sospesa la concessione di visti in Cina per l’Italia da parte delle agenzie autorizzate. Restano solo quelli concessi dalle nostre strutture consolari per motivi familiari o casi di conclamata e acclarata urgenza ».