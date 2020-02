Coronavirus, dimessi i 19 turisti cinesi dallo Spallanzani dopo 14 giorni di quarantena. Oggi il rientro in Cina

Finisce la permanenza forzata in Italia per i 19 turisti cinesi dimessi questa mattina alle 7 dall’ospedale Spallanzani. Il gruppo faceva parte della comitiva che ha avuto contatti diretti con i due coniugi ancora ricoverati nell’ospedale italiano, risultati positivi al test del coronavirus. Tra loro c’erano anche cinque bambini. Ieri sera è stato dimesso anche l’autista dell’autobus che la comitiva stava usando per il tour in Italia.

Dopo 14 giorni in quarantena, il bollettino quotidiano dello Spallanzani ieri, 12 febbraio, aveva confermato che i test per l’intero gruppo aveva dato ripetuti esiti negativi. Accompagnati da un rappresentante dell’ambasciata cinese a Roma, i venti turisti rientreranno in Cina con un volo da Fiumicino.

Restano ricoverati i due coniugi, primi casi accertati in Italia, e il ricercatore 29enne della provincia di Reggio Emilia, che da due giorni non ha più febbre ed è in «buone condizioni generali», secondo i medici dello Spallanzani. Ancora critiche invece le condizioni dei due turisti, con un lieve miglioramento nelle ultime 24 ore.

