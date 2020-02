Supermedia YouTrend, Meloni tallona i 5 Stelle: meno del 3% separa Fratelli d’Italia dal Movimento

Cresce di un punto in due settimane il Pd. Lieve calo per la Lega. Italia Viva di Matteo Renzi stabile attorno al 4%

Secondo la Supermedia dei sondaggi politici di questa settimana di YouTrend per Agi, il Partito Democratico avrebbe conquistato un punto in più rispetto a quindici giorni fa, tornando sopra al 20% (20,6%). In caduta libera il Movimento 5 Stelle (-0,7%), che si attesterebbe sul 14,3% venendo ulteriormente avvicinato da Fratelli d’Italia che regista il suo picco all’11,5% (+0,2 in due settimane): ormai meno di tre punti percentuali separano il partito guidato da Giorgia Meloni dal movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Nel centrodestra la Lega di Matteo Salvini perderebbe lo 0,3%, ma resterebbe ampiamente primo partito al 30,4%. Ancora in calo (-0,2%) Forza Italia, che oggi varrebbe il (6,3%). Per quanto riguarda le cosiddette forze minori +Europa perderebbe mezzo punto e Azione di Carlo Calenda calerebbe dello 0,2%. Italia Viva (4,3%), La Sinistra e i Verdi praticamente invariate: lascerebbero in sette giorni sul terreno uno -0,1%.

In questo contesto il centrosinistra arriverebbe a pesare esattamente il doppio (28,8%) rispetto al Movimento 5 Stelle (14,4%). Il centrodestra sfiorerebbe invece la maggioranza assoluta (49,2%).

Più di otto punti di differenza fra i risultati aggregati di partito delle attuali maggioranza e opposizione: la prima si fermerebbe al 41,9% (quattro punti in meno rispetto ai rilevamenti alla nascita del governo giallorosso), mentre la seconda, che raccoglie i partiti del centrodestra, al 49,2%.

Leggi anche: