Coronavirus, primo caso in Africa. Come operano i disinformatori di fronte alla notizia

Dal 4 febbraio e fino al primo pomeriggio del 14 febbraio 2020 non sono stati riscontrati casi di coronavirus in Africa

Il 4 febbraio 2020 la testata Il Giornale pubblica nell’edizione cartacea un articolo dal titolo «La minaccia sbarca dall’Africa» che durante la trasmissione Fake – La Fabbrica delle Notizie andata in onda su canale NOVE il 12 febbraio 2020 è stato etichettato come caso di mal-information. Il motivo è molto semplice: in data 4 febbraio 2020 non erano stati riscontrati casi confermati di persone infette dal nuovo coronavirus in Africa.

Sopra il titolo de Il Giornale del 4 febbraio, sotto il grafico del Johns Hopkins CSSE sui casi di coronavirus confermati nel mondo: in Africa, in data 11 febbraio, il conto era pari a zero

In data 11 febbraio 2020, giorno della registrazione del programma seguito della messa in onda il 12, non erano stati ancora riportati casi confermati nel continente africano, tanto che la stessa Organizzazione mondiale della sanità smentiva le voci diffuse tramite il vicedirettore del dipartimento africano del ministero degli Affari esteri della Russia, Oleg Ozerov.

Ieri, 14 febbraio 2020 alle ore 17:22 la redazione di Fake – La Fabbrica delle Notizie aveva ricevuto un chiaro «We have not received notification from any african country on confirmed case of COVID-19» da parte di Tarik Jasarevic dell’OMS, mentre una prima conferma era giunta alle ore 18:48 – un’ora dopo – dall’account ufficiale egiziano dell’Oms su Twitter:

Un titolo come quello pubblicato da Il Giornale andava dato al massimo il 14 febbraio 2020 online e sul cartaceo il giorno successivo, ma sarebbe rimasto scorretto poiché rimane il fatto che non vi sono casi di persone «sbarcate» o giunte dall’Africa in Italia affette da coronavirus.

Se la testata milanese avesse titolato il 14 febbraio 2020 «La minaccia potrebbe arrivare anche dall’Africa» nessuno l’avrebbe potuta contestare. Per qualcuno quell’articolo non andava affatto contestato e dal momento della conferma del primo caso nel continente africano si sono attivati i disinformatori e cosiddetti «avvelenatori dei pozzi».

L’utente James The Bond (@ImJamesTheBond), anonimo già noto per diverse bufale e casi di disinformazione, utilizza un video condiviso dall’account di NOVE per sostenere che durante la trasmissione Fake – La Fabbrica delle Notizie sia stato riportato il falso da parte del sottoscritto:

Tranquilli, il Coronavirus in Africa non c’è, quindi è inutile parlare del pericolo del Coronavirus in Africa come fa quel “razzista fakenewsaro” di @alesallusti . Garantisce il copia/incollatore di Open. Conservate il video per i posteri, a futura memoria.

Il video condiviso da NOVE prima della messa in onda, che l’utente vorrebbe conservare a futura memoria, è tagliato e non riporta le risposte date a Sallusti:

L’utente anonimo evita di riportare le risposte e le spiegazioni date al direttore de Il Giornale perché non conviene alla sua narrativa. Tecnicamente, bastava ascoltare le parole dette nello stesso video tagliato per comprendere il problema, ma in caso è possibile verificare ulteriormente attraverso la visione dello streaming del programma su DPlay partendo dal minuto 14:50, poco prima del taglio del video pubblicato su Twitter dall’account di NOVE.

Francesca Totolo, collaboratrice de Il Primato Nazionale, condivide il tweet dell’account anonimo James The Bond con il seguente commento:

Solo ieri @DavidPuente affermava che non c’erano prove di persone infette da #coronavirus in Africa (nonostante i ricercatori africani abbiano lanciato l’allarme da giorni) e oggi arriva la prima conferma di un caso confermato in #Egitto. E niente…

Risulta corretto sostenere che fino a «ieri» (riferendosi al 13 febbraio) non c’erano prove di persone infette dal nuovo coronavirus nel continente africano. Ricapitolando, in nessun momento del programma è stato detto dalla redazione di Fake – La Fabbrica delle Notizie che non possa giungere in Africa il nuovo coronavirus, mentre è stato contestato un titolo diffuso da una testata giornalistica nazionale che in data 4 febbraio, e successivamente fino al 14 dello stesso mese, non risulta corretto – ancora oggi – in quanto erano assenti casi di persone infette dal virus nel continente africano. Purtroppo, come spesso accade in questi casi, ci sono utenti anonimi che non comprendono un testo o un video e si lasciano trasportare:

Il punto è: adesso quel coglione di David Puente, lo manderanno a pulire i cessi in qualche centro di accoglienza a mani nude? Perché questa gente non merita altro.

L’obiettivo dell’utente anonimo James The Bond, così come di molti simili, non è quello di informare correttamente i cittadini con i fatti, ma avvelenare il clima con opinioni e informazioni scorrette per un secondo fine. Nel caso dello stesso utente, molto attivo nel voler contrastare l’arrivo dei migranti dal continente africano, un titolo come quello de Il Giornale risultava funzionale alla sua narrativa volendo collegare la psicosi generata dal virus agli sbarchi di migranti.