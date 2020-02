Altre 139 vittime nello Hubei per il coronavirus e 1800 nuovi casi di contagio. Gli ultimi dati dalla Cina

In Francia è stato accertato anche il primo caso di morte fuori dall’Asia: si tratta di un turista cinese

Oltre 1.600 vittime dall’inizio dell’epidemia. Solo nella provincia dello Huberi, nelle ultime 24 ore, altre 139 persone hanno perso la vita per il coronavirus. I nuovi casi di contagio sono 1.843, in calo rispetto ai nuovi casi del 14 febbraio.

In Cina il bilancio dei contagiati si mantiene quindi sopra le 65mila persone. Il Paese che ha registrato più contagi dopo la Repubblica Popolare è Singapore, con 72 casi, seguito da Hong Kong e Giappone, rispettivamente con 56 e 43 casi. Intanto in Francia è stato accertato anche il primo caso di morte fuori dall’Asia, un turista cinese.

Per quanto riguarda gli italiani coinvolti in questa epidemia, il ragazzo rimpatriato da Wuhan è risultato negativo al test del coronavirus mentre gli italiani a bordo della Diamond Princess continuano la loro quarantena forzata, aspettando un volo per tornare a casa.

Leggi anche: