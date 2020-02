Coronavirus, tutte le notizie della notte: più di 1600 morti. Altre 70 persone contagiate sulla nave in Giappone

Altre 70 persone sono risultate positive al coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess ferma in quarantena in Giappone. Salgono così a 355 le persone contagiate. Sulla nave ci sono anche 35 italiani, nessuno di loro al momento risulta essere stato contagiato.

Per loro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il commissario straordinario Borrelli starebbero valutando la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio. «Finora abbiamo condotto test su 1.219 persone: 355 sono risultate positive, tra cui 73 senza sintomi», hanno detto dal ministero della Sanità nipponico.

Il numero di persone morte per il coronavirus è salito a 1669, tra cui un uomo in Francia. Si tratta di una turista cinese di 80 anni, originaria della provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia.

Superano i 69mila i contagiati nel mondo, quasi tutti in Cina. 43 i contagiati in Europa, tra cui tre in Italia. È risultato negativo al virus Niccolò, il 17enne di Grado rientrato da Wuhan. Lo studente rimane ricoverato all’ospedale Spallanzani.

