Coronavirus, primi due contagi in Veneto. Zaia: «Uno in condizioni critiche»

In Veneto sono stati confermati due casi di Coronavirus. Si tratta di due anziani risultati positivi al primo test effettuati all’ospedale di Padova, dove sono ricoverati nel reparto malattie infettive. I tamponi sono stati rinviati per un secondo riscontro all’Istituto Spallanzani di Roma. I due anziani abitano entrambi a Vo’ Euganeo, paese nella zona dei Colli padovani. I due anziani, secondo quanto riporta Il Gazzettino, sarebbero rimasti contagiati frequentando lo stesso bar.

Finora in Veneto erano stati riscontrati nove casi sospetti, tutte persone che erano rientrati dalla Cina, risultati finora negativi ai test. Restano in isolamento fiduciario 77 persone. In totale sono 14 i casi positivi di Coronavirus in Lombardia, con gli 8 nuovi segnalati nella conferenza stampa alla Regione. A questi si devono aggiungere gli altri 2 casi in Veneto, risultati positivi ai primi test.

A Vo’ Euganeo chiuse scuole e negozi

«Per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando la conferma dallo Spallanzani, ho parlato più volte con Borrelli oggi pomeriggio». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, giungendo a Padova nella sede dell’Ulss 6 Euganea dopo la notizia dei due veneti positivi al Coronavirus. Zaia ha confermato che «sono due cittadini di Vo’ Euganeo, uno del ’42 e uno del ’53, uno in condizioni critiche in terapia intensiva».

«Siamo preoccupati – ha aggiunto il presidente della Regione Veneto – ho parlato col sindaco di Vo’ Euganeo per adottare tutte le misure: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Non bisogna diffondere il panico – ha aggiunto – ma prima regola è l’isolamento».

