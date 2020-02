Coronavirus, primo contagiato in Lombardia: ricoverato un italiano di 38 anni a Codogno

Per l’uomo si attendono le controanalisi. Le autorità stanno ricostruendo i suoi ultimi spostamenti

Un italiano di 38 anni ricoverato all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. L’uomo si è presentato al pronto soccorso nel Lodigiano giovedì 20 febbraio. «Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità», ha detto l’assessore della Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera. Il 38enne è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno: «i cui accessi al pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti». Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti.

Salgono così a quattro i casi accertati in Italia, con i tre pazienti ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma dai primi di febbraio: i due turisti cinesi provenienti da Wuhan e il ricercatore di 29 anni della provincia di Reggio Emilia, inizialmente in isolamento nella cittadella militare della Cecchignola.

