Migranti, via libera alla Ocean Viking con 274 persone a bordo: assegnato il porto di Pozzallo

Alla nave Ocean Viking, con a bordo 274 migranti in fuga dalla Libia, è stato assegnato come porto sicuro Pozzallo. La nave attraccherà nella località siciliana alle 10 di oggi 23 febbraio. La nave delle Ong Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere potrà così far sbarcare le persone messe in salvo attraverso tre operazioni portate a termine nel giro di 48 ore tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

Le ultime 92 persone soccorse erano «in condizioni difficili». Tra loro c’erano anche donne e bambini «estremamente deboli e in uno stato di angoscia quando sono stati trovati in un gommone, vicino alla piattaforma petrolifera Sabratha».

La seconda operazione di salvataggio, che aveva portato a bordo 98 persone, era stata effettuata mentre il peggioramento delle condizioni meteorologiche, che minacciavano di fare affondare il gommone.

Immagine di copertina: Twitter di Sos Méditerranée