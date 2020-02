Disinfettante del 2009 contro il coronavirus: ci stanno prendendo in giro? No! Nessun complotto!

Ci arriva una richiesta di verifica via Whatsapp, al numero +393518091911, per uno screenshot di un probabile post Facebook con le foto di un flaconcino di disinfettante gel per le mani e il seguente testo: «Ma scusate! Qualcuno sa dirmi come mai su questo disinfettante del 2009 c’è scritto attivo sul Coronavirus? Mi sa che ci prendono tutti per il c….».

No, nessuna presa in giro e nessun complotto! L’attuale epidemia riguarda un nuovo coronavirus, diverso dagli altri già esistenti. Per comprendere la situazione bisogna sapere che i coronavirus sono un genere di virus e ci sono diversi ceppi, alcuni che colpiscono l’uomo e altri no. Risulta normale che già da diversi anni ci siano disinfettanti che operano contro i coronavirus già conosciuti (tra questi ci sono la Sars e il Mers).

Per saperne di più potete leggere il nostro “spiegone” attraverso questo link. Ringraziamo per la segnalazione arrivata al numero Whatsapp +393518091911.

