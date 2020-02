Di Maio tranquillizza la stampa estera sul coronavirus: «Siamo un Paese affidabile»

«L’Italia è un Paese affidabile». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con i giornalisti delle testate straniere ha cercato di calmare le acque sul coronavirus, sia sulla portata dell’epidemia che sull’operato del Sistema sanitario nazionale. Il ministro si è concentrato soprattutto sulle informazioni che stanno circolando: «Siamo passati da un rischio epidemia a una ‘infodemia‘ acclarata e in questo momento il rapporto con la stampa estera è preziosissimo», dice.

Di Maio ha richiamato anche le istituzioni locali a fare attenzione: «Serve responsabilità anche nella comunicazione istituzionale. In alcuni Paesi del mondo siamo finiti tra le ‘regioni sconsigliate’. Succede anche perché qualcuno decide di chiudere le scuole o dichiara l’emergenza quando non c’è bisogno». Impossibile non vedere un riferimento al caso delle Marche, dove il governatore Luca Ceriscioli ha chiuso le scuole e il governo ha impugnato la sua ordinanza.

Il ministro degli Esteri ha poi voluto parlare di dati, per spiegare l’entità dell’epidemia: «In Italia è coinvolto dall’epidemia del coronavirus lo 0,1% dei comuni. Le persone in quarantena rappresentano lo 0,089% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento è lo 0,01%», dice il capo della Farnesina ai cronisti.

