Coronavirus, igienizzante gratis ai cittadini: l’iniziativa in un comune del Milanese

Amuchina presa d’assalto nei supermercati, per un’emergenza che con il diffondersi del coronavirus si fa sempre più seria. Ma a Corbetta, cittadina di 18mila abitanti dell’hinterland milanese, c’è chi ha deciso di fornire gratuitamente un’alternativa per l’igiene delle mani: si tratta dell’azienda chimica Chemtec, che ha iniziato a produrre un prodotto simile all’Amuchina e a donarlo gratuitamente a tutti.

Distribuzione gratuita ai cittadini di detergente mani! Gepostet von Marco Ballarini am Freitag, 6. März 2020

Un’iniziativa di solidarietà, riportata da MilanoToday, e promossa dallo stesso sindaco Marco Ballarini. «Sono davvero orgoglioso per la riuscita di questa virtuosa collaborazione tra amministrazione, tessuto imprenditoriale del territorio e Protezione Civile, ha commentato il primo cittadino di Corbetta. «Credo che azioni concrete come questa siano una mano tesa in più per diffondere maggiore serenità e far fronte all’emergenza Coronavirus. Ognuno di noi deve fare la sua parte e personalmente come Sindaco, anzi come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di affrontare questa situazione in prima linea e al fianco dei nostri cittadini. Sono certo che insieme supereremo questa complessa emergenza nazionale, con la forza che ci contraddistingue».

Il liquido igienizzante è stato realizzato secondo le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e sarà distribuito gratuitamente fino all’8 marzo, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 , grazie al contributo della protezione civile e da alcuni volontari dei servizi sociali. Ogni cittadino dovrà presentarsi in farmacia con un flacone personale.

Foto copertina: Facebook/Marco Ballarini

Leggi anche: