Coronavirus, positivo il difensore del Valencia Ezequiel Garay

Ezequiel Garay, difensore argentino del Valencia, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso giocatore su Instagram. «È chiaro che ho iniziato il 2020 in modo negativo. Sono risultato positivo al tampone per il coronavirus, ma sto bene e ora non mi resta che fare attenzione a ciò che dicono le autorità sanitarie. Per ora rimarrò isolato», ha scritto il difensore. Garay è il primo giocatore della Liga risultato positivo

In Spagna sono più di 6mila le persone contagiate. Tra loro anche Begoña Gómez, moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e la compagna del vicepremier spagnolo e leader di Podemos Pablo Iglesias, Irene Montero, ministra dell’Uguaglianza.

Nel campionato italiano sono diversi i giocatori risultati positivi. Il primo è stato Daniele Rugani della Juventus, si contano sette casi nella Sampdoria e tre nella fiorentina.

