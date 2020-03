Meloni e la frase sui cinesi: «Non mi fregano. Prima delle mascherine ci hanno portato il virus»

«Il paragone con il regime comunista cinese tiene poco. Non esistono i diritti dei lavoratori, non esiste la civiltà, non esistono una sacco di cose che noi abbiamo». Ospite, in videochiamata, alla trasmissione di La7 Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato del ruolo della Cina nella pandemia di coronavirus.

Una frase del suo discorso però è destinata a sollevare polemiche: «C’è qualcuno che oggi cerca di raccontare i cinesi come un punto di riferimento e come i salvatori della patria perchè ci stanno prestando le mascherine: a me non mi fregano. I cinesi prima di portarci le mascherine diciamo che ci hanno portato il virus».

Foto di copertina: La7 | Giorgia Meloni e Massimo Giletti

