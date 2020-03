Il complottone del farmaco Arbidol (o Abidol) contro il coronavirus non venduto in Italia. Fate attenzione!

La brutta notizia è che Arbidol non vi serve. Quella buona è che un Europa sono in commercio solo farmaci sicuri

Circola un video dove un italiano in Russia acquista un farmaco chiamato Arbidol (o Abidol) che, secondo quanto afferma, sarebbe efficace contro il nuovo coronavirus. Il farmaco è di fatto acquistabile in Russia e Cina, ma bisogna fare attenzione soprattutto al «fai da te». Ecco cosa riporta l’utente sul suo profilo Facebook:

In Russia se hai il coronavirus ti dicono di prendere queste pastiglie che non ti succede niente è un super medicinale mi dite perché muore la gente in Italia se c’è questa pastiglia?

Del farmaco se ne parla in Italia da febbraio a seguito di uno studio svolto in Cina sul virus, ma si trattava di una sperimentazione in vitro e non su esseri umani. Per questo motivo l’OMS aveva invitato cautela.

Il disegno del coronavirus nella confezione

Nel video viene mostrata la confezione di Arbidol venduta nella farmacia russa dove è visibile il disegno di un coronavirus. Non significa che sia utile contro il virus del Covid-19 e non viene commercializzato come tale tramite quella confezione, ma si ritiene che sia utile contro la SARS che, ricordiamo, è uno dei tanti coronavirus.

Una confezione in vendita su eBay.

Umifenovir, 2011

Umifenovir è un antinfluenzale venduto in Russia con il nome commerciale Arbidol. Non è affatto nuovo tanto che lo troviamo nei documenti dell’OMS del 2011.

Il farmaco arriva in Russia in maniera piuttosto controversa. Nel 2011 l’allora ministra della sanità Tatyana Golicova venne accusata di fare pressioni per l’introduzione del farmaco. La società Pharmstandard è la casa farmaceutica che produce il farmaco in Russia. Curiosamente Golicova aveva rapporti amichevoli col fondatore dell’azienda Viktor Kharitonin. Il sito della società dedica una pagina al farmaco nel 2009, dove si sostiene che sarebbe efficace contro l’influenza suina.

Oggi Arbidol spopola su eBay, nonostante l’efficacia del farmaco sia ancora in discussione in Europa e Stati Uniti, mentre in Russia e Cina al momento viene considerato utile contro il raffreddore, secondo NewStatesman.

Come ricordava su Repubblica il virologo Giorgio Palù infatti, sia la European Medicines Agency che la Food and Drug Administration, non hanno approvato il farmaco. Un medicinale deve infatti dimostrare di essere sicuro, inoltre per quanto possa risultare efficace – magari combinato con altri – in determinate situazioni cliniche, è fondamentale che possa risultare tale in un numero significativo di casi.

Umifenovir è citato nei documenti dell’OMS nel 2011

Umifenovir e Duranavir

Ciò che l’autore nel video non racconta, o semplicemente ignora, è che lo studio in vitro fatto in Cina non si basa solo sull’Arbidol o Umifenovir. Oltre a quello veniva usato il Duranavir, come spiega il sito dell’Istituto Superiore di Sanità:

Umifenovir e Darunavir: il primo è un antinfluenzale, mentre il secondo è un farmaco anti Hiv già in uso da diversi anni. Entrambi avrebbero mostrato un’attività contro il virus in vitro.

Una delle confezioni in vendita.

Conclusioni

La Covid-19 è una malattia infiammatoria con trigger infettivo. Oggi la Ricerca si sta concentrando sui farmaci per le malattie autoimmuni. Arbidol è un farmaco antivirale. Gli antivirali, nelle infezioni virali acute, hanno sempre dimostrato scarsa efficacia. Ragione per cui nemmeno quelli contro l’Hiv sembrano dimostrare risultati significativi: così come Olsemtamivir per l’influenza, Eemdesivir per ebola, o Aciclovir per gli herpes.

Occorrono invece farmaci che spengono l’infiammazione evitando danni sistemici. Gli antivirali vanno bene per ridurre la replicazione virale, ma quando i sintomi sono già gravi, si suppone che la replicazione virale abbia già raggiunto il suo “picco di produzione”.

Per Covid-19, il danno ai polmoni e al cuore sono dovuti all’infiammazione, non a un effetto diretto del virus. Così acquistare su eBay Arbidol non risolverà il problema, del resto non è neanche in vendita come tale.

Acquistare il farmaco in una farmacia russa e prenderne alcune dosi al giorno secondo le condizioni consigliate, non risulta affatto una buona idea.