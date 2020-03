Coronavirus, cambia il modulo per l’auto-certificazione: va dichiarata la non positività – Il documento

D’ora in avanti chi firma il modulo del ministero dell’Interno per giustificare i propri spostamenti dovrà anche dichiarare di non aver contratto il coronavirus e di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena domiciliare perché infetto.

La violazione della quarantena da parte di persone contagiate – per cui è prevista una pena fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia – avrebbe reso necessaria la misura aggiuntiva. Come si legge sul sito del Viminale, nei primi cinque giorni di controlli, su oltre 665.000 persone fermate quelle denunciate sono state 27.500, anche se non viene riportata la percentuale di persone contagiate fra loro.

Ministero dell’Interno – I dati sui controlli

Il nuovo modello può essere scaricato dal sito del ministero dell’Interno. Dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell’ordine, in modo tale da evitare di creare copie dei documenti.

Per tutti gli altri le regole rimangono uguali: si può uscire di casa e giustificare il proprio spostamento in base a quattro criteri: esigenze lavorative, motivi di salute (come una visita dal medico), il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e – categoria più vaga – in situazioni di necessità.

Ministero dell’Interno – Il nuovo modulo

