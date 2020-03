Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati, aggiornati al 16 marzo, sulla progressione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Complessivamente il numero di casi totali di contagio è di 27980 persone. Un numero che include le 23073 persone attualmente positive, i 2749 pazienti guariti e le 2158 persone decedute.

Ad oggi le persone ricoverate sono 11025 con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 1851 i pazienti in terapia intensiva, 10197 quelli in isolamento domiciliare. Sono 137962 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Mancano nel conteggio odierno i nuovi dati dalla Puglia e dalla provincia autonoma di Trento, ha spiegato Borrelli: «Ma come vedete anche dai dati della Lombardia, il trend è in ribasso, registriamo questo dato».

I pazienti attualmente positivi regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Il parere degli esperti

