Coronavirus. 249 medici malati immaginari? Dopo le verifiche interne il Cardarelli di Napoli smentisce i numeri

La mattina del 18 marzo 2020 è stata caratterizzata dalla denuncia pubblica dei presunti 249 medici che si sarebbero finti malati per non lavorare presso il Cardarelli di Napoli durante l’emergenza coronavirus. L’azienda, a seguito della denuncia, aveva comunicato l’avvio di un’indagine interna per verificare il tutto.

L’email inviata alle 11:10 del 18 marzo 2020 con l’annuncio dell’avvio di un’indagine interna

A seguito delle indagini svolte presso gli uffici del Cardarelli di Napoli, l’azienda ha rilasciato il seguente comunicato stampa:

La direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli smentisce la notizia di stampa che riferisce di “249 dottori malati immaginari”. Una notizia che non trova alcun fondamento nei documenti puntualmente verificati dalla direzione amministrativa. I numeri, certificati e verificabili, riferiscono di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA. Dei 739 medici impegnati a combattere l’emergenza legata al coronavirus e a tutte le altre patologie i medici assenti per malattia sono 33. Di questi 17 operano nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA e altri 16 sono invece assegnati ad agli altri dipartimenti assistenziali. È bene rilevare anche che dei 33 medici attualmente in malattia 4 sono affetti da anni da gravi patologie e 4 sono stati accertati Covid positivi. Al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda ospedaliera, dei dipendenti (medici e non) che con dedizione e coraggio sono a lavoro la direzione strategica si riserva di agire nelle opportune sedi contro chiunque diffonderà notizie non verificate e non corrispondenti a verità

Ad intervenire è lo stesso Giuseppe Longo, Direttore generale della struttura napoletana, attraverso un video pubblicato nel sito istituzionale del Cardarelli:

Ho ritenuto opportuno comunicare, con un video messaggio, il numero dei medici malati presso l’azienda ospedaliera Cardarelli che io dirigo in qualità di Direttore generale. Dei 739 medici in servizio presso questa azienda 16 medici lavorano nei dipartimenti assistenziali, mentre 17 di loro lavorano nel dipartimento di emergenza e accettazione. I medici del dipartimento di emergenza e accettazione sono quelli che in prima battuta fronteggiano i pazienti affetti da Covid-19. Dei 17 medici malati del dipartimento di emergenza e accettazione 4 sono affetti da patologie di lunga data, patologie croniche e gravi, altri 4 invece sono risultati positivi al tampone, al test, per Covid-19. Quindi, in realtà i medici che in prima linea sono chiamati a fronteggiare l’epidemia da Covid-19 ammalati in questo momento sono 9. A tutti e 3200 dipendenti di questa grande azienda, e che tutti i giorni sono al servizio dei pazienti, va il mio forte ringraziamento.

Di fatto i dipendenti affetti da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, erano tenuti a segnalare il loro stato di salute e di astenersi dall’attività lavorativa in permesso «Assenza per emergenza».

La disposizione dell’azienda per i dipendenti con patologie croniche o con immunodepressione congenita o acquisita.

