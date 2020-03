Coronavirus, il ballo della polizia indiana per spiegare come lavarsi le mani – Il video

In India i casi al momento sono ancora pochi – 76 confermati e 3 morti – ma il Paese sta istruendo i propri cittadini sulle norme d’igiene da adottare per tentare di contenere l’epidemia

Noi abbiamo Barbara D’Urso, in India invece ci pensa direttamente la polizia a spiegare ai concittadini – in video – come lavarsi le mani, una delle misure d’igiene indispensabili per arginare l’epidemia di coronavirus. Almeno, così succede nello Stato di Kerala dove sui social circola un video che mostra sei poliziotti in mascherina che ballano mentre mimano il lavaggio delle mani.

In India i casi al momento sono ancora pochi – 76 confermati (27 a Kerala) e 3 morti, secondo i dati della John Hopkins – ma il Paese si sta preparando all’inevitabile, aumentando i controlli e istruendo i cittadini sulle procedure da adottare. La prevenzione viaggia anche via audio: prima di poter telefonare gli utenti sono costretti ad ascoltare un messaggio vocale sul coronavirus in cui sono invitati a lavarsi le mani.

