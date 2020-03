Il bollettino del 22 marzo

Crescono ancora i numeri dei contagi di coronavirus in Lombardia. L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha dichiarato che sono 1.691 i nuovi casi, per un totale di 27206, ma la crescita è quasi dimezzata rispetto alla giornata di ieri. Salgono rispetto a ieri, 21 marzo, i morti: 361 i decessi in sole 24 ore, con il bilancio totale salito a 3.456 (ma ieri ieri l’incremento era stato di 546).

Crescono a 1.142, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il totale degli ospedalizzati si attesta su 9.439 (+1.181 rispetto a ieri). 5800 i guariti e dimessi. Gallera ha parlato «dati sono come al solito in chiaroscuro, ma oggi più chiaro che scuro, anche se non cantiamo vittoria».

A Milano città l’aumento è stato di 210 casi (ieri 279) per un totale di 2039. I dati dei contagi di oggi in Lombardia in calo rispetto a ieri «fanno ben sperare» ma «da martedì potremo capire se il contenimento ha successo», ha spiegato ancora l’assessore al Welfare, ricordando che oggi «stiamo fotografando ciò che è successo sabato, chi si è ammalato 10-12 giorni fa». «Il momento in cui possiamo verificare se le misure di contenimento hanno avuto successo sarà da martedì – ha detto Gallera – sarà quello il giorno in cui potremo valutare se c’è una riduzione. I dati di oggi ci fanno ben sperare, se verranno confermati domani martedì potremmo dire che c’è una controtendenza». Intanto «oggi in giro non c’era nessuno, vedo grande consapevolezza, rabbia e determinazione a non darla vinta al virus» dice l’assessore, per il quale si è capito che questa «è una battaglia di tutti».

Oggi il presidente della regione in una diretta Facebook ha lanciato un drammatico appello: «Dovete rimanere in casa per proteggere voi stessi e gli altri, noi siamo arrivati veramente allo stremo anche dal punto di vista fisico del nostro personale medico, infermieristico, di tutti quelli che lavorano nell’unità di crisi, di chi guida le ambulanze. Dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri, che il contagio rallenti».

La conferenza stampa

