Coronavirus, tutte le notizie della notte: superati i 300mila casi in Usa. Ricoverata la cantante Marianne Faithfull

La denuncia del Nyt: «430mila persone arrivate dalla Cina»

Almeno 430mila persone sono arrivate dalla Cina negli Stati Uniti da quando è iniziata l’epidemia Coronavirus. Circa 40mila negli ultimi due mesi, dopo che Donald Trump ha varato la stretta sugli spostamenti. La denuncia arriva dal New York Times, secondo cui i passeggeri, di diversa nazionalità, sarebbero sbarcati a Los Angeles, San Francisco, New York, Newark Chicago, Seattle e Detroit. In migliaia arrivati da Wuhan.

Trump: «Ci saranno molti morti»

Nel suo briefing quotidiano alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha avvertito che l’epidemia da Coronavirus causerà molte vittime. «Ci saranno molti morti nelle prossime settimane», ha detto il capo della Casa Bianca. E ha aggiunto come sia «una situazione incredibile, non si è mai vista una cosa simile».

«Questa sarà probabilmente la settimana più dura, tra questa settimana e la prossima settimana», ha detto Trump. «Ma ci sarebbero stati molti più morti se non avessimo fatto tutto ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo», ha aggiunto il presidente americano: «Ogni decisione che stiamo prendendo è fatta per salvare vite umane, questa l’unica cosa che per noi conta. Vogliamo che perdano la vita meno persone possibile». Il presidente americano ha inoltre deciso di inviare mille militari per aiutare la città di New York a gestire l’emergenza: «Saranno impiegati dove c’è più necessita».

Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 312.076 le persone contagiate negli Stati Uniti. Intanto, dal mondo di Hollywood Leonardo Di Caprio ha lanciato una campagna per aiutare chi non riesce a sfamarsi durante questo periodo di emergenza. La raccolta fondi, organizzata insieme a Laurene Powell Jobs, Apple e alla Ford Foundation, si chiama America’s Food Fund e ha raccolto già 12,5 milioni di dollari. Il denaro verrà devoluto due associazioni che si occupano di nutrire le popolazioni del mondo: Feeding America e World Central Kitchen (WCK).

Regno Unito

epa04522189 British singer Marianne Faithfull performs on stage during her concert to present her last album ‘Give My Love To London’ in the 50 Anniversary World Tour held at Palau de la Musica pavilion, in Barcelona, Spain, 09 December 2014. EPA/TONI GARRIGA

La cantante britannica Marianne Faithfull, icona degli anni ’60, è stata ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva al virus. Le sue condizioni sarebbero stabili. Marianne Faithfull è stata una delle icone degli anni Sessanta, diventata famosa a soli 17 anni con la canzone ‘As Tears Go By’ scritta da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones.

Anche la compagna di Boris Johnson, Carrie Symonds, presenta sintomi riconducibili al Covid19. Dopo la positività del premier inglese ora Symonds si trova in isolamento da una settimana, anche se al momento non è ancora stata testata. Il premier è a sua volta auto-isolato da otto giorni con sintomi “lievi” ma persistenti dopo il tampone risultato positivo. La coppia vive al momento in alloggi separati a scopo precauzionale. Stasera, 5 aprile, è atteso il discorso alla nazione della Regina.

Le vittime nel mondo: più di un milione

BBC NEWS / L’aumento dei contagi nei Paesi del mondo sin dall’inizio della pandemia

Africa

In Africa si registrano più di 7mila casi di positività al Coronavirus. Finora gli Stati coinvolti cono 50. L’Onu e l’Oms si appellano al mondo Occidentale, chiedendo investimenti urgenti per il continente africano che, se trascurato, potrebbe diventare un incubatore del virus, facendo poi ripartire verso Nord l’epidemia. Secondo il presidente di Amref Italia, Guglielmo Micucci, uno dei problemi più gravi riguarda i tamponi, «molti medici non sanno come utilizzarli».

