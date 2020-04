I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 29.010, di cui 3.994 in terapia intensiva. 55.270 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia

Il bollettino del 4 aprile

«Bisognerà convivere con il Coronavirus e con il distanziamento sociale fino a che non verrà messo a punto il vaccino», questo lo scenario dipinto dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri alla fine di una settimana in cui si è registrata una stabilizzazione nel numero delle vittime e un lieve rallentamento nel numero dei nuovi positivi. Anche oggi l’ultimo bollettino della Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni. Nell’appuntamento quotidiano con il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, i nuovi numeri parlano di 681 nuove vittime, il totale dei pazienti morti è dunque di 15.362. Nel frattempo, il numero dei positivi totali sale a 88.274 pazienti, con 2.886 nuovi casi confermati.

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 1.238 pazienti, per un totale di 20.996. A questo punto, complessivamente sono 124.632 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 29.010, di cui 3.994 in terapia intensiva. 55.270 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. Nel bollettino di ieri, 3 aprile, risultavano 85.388 positivi al virus, per un totale di 119.827 persone colpite in tutta Italia.

Ieri e oggi a confronto

Focalizzando Regione per Regione, ieri la situazione era la seguente: 26.189 positivi in Lombardia, 12.178 in Emilia-Romagna, 9.130 in Piemonte, 8.861 in Veneto, 4.909 in Toscana, 3.631 nelle Marche, 3.009 nel Lazio, 2.746 in Liguria, 2.352 in Campania, 1.949 in Puglia, 1.664 in Sicilia, 1.659 nella Provincia autonoma di Trento, 1.324 in Friuli Venezia Giulia, 1.301 in Abruzzo, 1.209 nella Provincia autonoma di Bolzano, 920 in Umbria, 744 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 144 in Molise.

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

