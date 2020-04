In calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva

Il bollettino dell’8 aprile

Nuovo appuntamento con il bollettino dell’8 aprile per comunicare i dati sul Coronavirus riguardo la Regione Lombardia. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato che a fronte di 167.557 (+8.226) tamponi eseguiti in tutta la Regione, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.089 per un totale di 53.414. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 9.722, +238 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.257, -48 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.719 (-114) e i dimessi 15.147 (+649). Altri 15.569 pazienti sono in isolamento domiciliare.

«Ogni decesso è una grande sofferenza. Ormai è un dato che progressivamente si riduce, si sta ridimensionando. Siamo molto vicini ad una situazione in cui potremo dire che la nostra battaglia la stiamo vincendo. Dovremo far tesoro degli sforzi fatti, a cominciare dalla Pasqua, che dovremo trascorrere in casa», ha detto l’assessore.

«Oggi abbiamo chiesto – su richiesta di molti – di fare una valutazione che compari la Regione con Veneto ed Emilia. Qui è scoppiata una bomba atomica, il virus ha girato indisturbato per almeno venti giorni», ha spiegato Gallera. «Nelle altre regioni questo non è accaduto. Abbiamo vissuto un’onda d’urto che gli altri hanno evitato perché hanno avuto la possibilità di gestire meglio la situazione».

I dati nelle province

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo 9.931 (+63)

9.931 (+63) Brescia 9.909 (+315)

9.909 (+315) Como 1.542 (+17)

1.542 (+17) Cremona 4.422 (+99)

4.422 (+99) Lecco 1.755 (+24)

1.755 (+24) Lodi 2.347 (+26)

2.347 (+26) Monza e Brianza 3.264 (+58)

3.264 (+58) Milano 12.039 (+252)

12.039 (+252) Mantova 2.216 (+74)

2.216 (+74) Pavia 2.823 (+88)

2.823 (+88) Sondrio 636 (+16)

636 (+16) Varese 1.348 (+22)

