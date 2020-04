Coronavirus, Merkel stronca gli eurobond prima dell’Eurogruppo: «Ci sono tanti altri strumenti». E resta lo scoglio olandese

A poche ore dalla ripresa dell’Eurogruppo previsto per le 17 (e già slittato alle 18) di giovedì 9 aprile, la posizione della Germania si fa ancora più rigida contro l’ipotesi di ricorrere agli Eurobond per far fronte all’emergenza Coronavirus. Prima in riunione con il suo partito, poi in conferenza stampa, la cancelliera tedesca Angela Merkel allontanato ogni speranza: «Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli Eurobond».

La presa di posizione della Merkel arriva nel giorno in cui tra Italia e Germania non sono mancate le tensioni, scoppiate con l’articolo del Die Welt che invitava proprio la cancelliera a non cedere alle richieste italiane per non regalare soldi europei alla mafia. Da parte della Merkel però non sono mancati spiragli di apertura: «La solidarietà in Europa è urgente – ha detto la cancelliera dopo aver avuto anche un colloquio con il premier italiano Giuseppe Conte – ma su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse. Ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si possono trovare buone soluzioni».

Al tavolo dell’Eurogruppo l’ostacolo più ostico da superare sarà l’Olanda, nettamente contraria a ogni forma di allentamento delle condizioni sugli aiuti. A maggior ragione dopo le due mozioni approvate in mattinata dal Parlamento che spingono il governo a non accettare l’ipotesi degli Eurobond e e a tenere il punto sulle condizioni di utilizzo del Mes. Una posizione «irresponsabile» secondo l’ex presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che ha parlato al quotidiano francese Liberation. Secondo Juncker bloccare anche il ricorso al Mes è «miope».

