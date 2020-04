Coronavirus, il Parlamento europeo approva i Recovery bond. Ieri il voto che ha spaccato la destra italiana

Continuano i tentativi da parte del Parlamento europeo di fornire un indirizzo preciso su quali e quanti aiuti elargire ai Paesi Ue colpiti dal Coronavirus. Dopo la mozione presentata dai Verdi sui coronabond – su cui si sono spaccate le destre italiane – è stata approvata con 395 sì, 171 contrari e 128 astenuti la richiesta congiunta degli eurodeputati liberali di Renew Europe, i socialdemocratici, i popolari ed i verdi per i “Recovery bond”, obbligazioni vincolate alla ripresa e garantite dal bilancio dell’Unione europea. Ai voti degli ultimi due giorni è seguito il richiamo all’unità e alla cooperazione del presidente del parlamento Ue, David Sassoli, il quale ha invitato «tutti i governi a fare in modo che vi sia un abbassamento nei loro dibattiti e nelle loro tensioni e che ci sia lo sforzo e la volontà comune, perché oggi è in gioco davvero la vita di tutti».

I Recovery bond sono soltanto uno dei diversi aiuti al centro dell’azione Ue. L’accordo sul Mes, raggiunto a inizio aprile, dopo due giorni consecutivi di trattative tra i ministri delle finanze dei membri dell’eurozona, prevede che ogni Paese Ue abbia diritto a un finanziamento pari al 2% del proprio Pil da spendere, senza condizioni ulteriori, in sostegno diretto o indiretto al proprio sistema sanitario. La Cassa integrazione europea invece mette a disposizione circa 100 miliardi di euro (dal bilancio Ue) per i lavoratori. Inoltre, la Banca centrale europea potrà mettere a disposizione 200 miliardi di euro in prestiti garantiti alle piccole e medie imprese europee. L’ultima riunione dell’Eurogruppo non ha visto raggiungere un accordo sui Coronabond (obbligazioni comuni agli stati dell’eurozona emessi per far fronte alle spese legate al Coronavirus), respinti dall’Olanda e dalla Germania.

La destra si spacca sui “Coronabond”. Forza Italia e Lega votano contro, Fratelli D’Italia a favore

Ieri sera al Parlamento europeo si era riacceso lo scontro sugli aiuti europei destinati ai Paesi più colpiti dalla pandemia che ha visto le destre italiane spaccarsi per a prima volta su un voto. Il voto su una mozione dei Verdi che proponeva la mutualizzazione del debito tramite i Coronabond oltre ai finanziamenti europei tramite il Fondo Salva Stati (Mes), aveva visto Forza Italia e Lega votare contro, mentre Fratelli d’Italia si era schierato a favore insieme a Partito democratico e Movimento 5 Stelle (astenuti gli eurodeputati di Italia Viva).

Dopo il primo voto, con cui sono stati bocciati i “Coronabond”, anche la maggioranza si è spaccata, con il Partito democratico che ha votato a favore del fondo comune dell’Ue per finanziare la ripresa (il Recovery Fund), mentre i pentastellati, contrari a ogni riferimento al Mes (che metterebbe a disposizione dell’Italia circa 37 miliardi di euro), hanno votato contro.

Il M5S grida al tradimento. La Lega si difende: «Mai stati a favore»

Le critiche nei confronti della Lega dagli ex partner di Governo hanno cominciato a piovere già ieri sera. Fabio Castaldo, 5 stelle e vicepresidente del Parlamento Ue, è stato il primo a denunciare il “tradimento della Lega”. «Al Parlamento europeo votano contro gli eurobond insieme a #ForzaItalia. Tante chiacchiere sul tricolore e poi votano contro gli interessi del nostro Paese», ha scritto su Twitter. «Se avessero votato a favore, l’emendamento sarebbe stato approvato!», ha aggiunto su Facebook.

La replica della Lega non si è fatta attendere. Secondo Marco Zanni (ex 5 stelle, oggi capogruppo della Lega al parlamento Ue) il Carroccio non sarebbe mai stato a favore degli Eurobond, preferendo, come ha spiegato in un secondo tweet, l’intervento esclusivo della Banca centrale europea. «Gridare a “hanno affossato eurobond” perché non è passato emendamento a una risoluzione non legislativa votata da un’istituzione che non ha potere di iniziativa legislativa ci fa capire quanto siano ridicoli», ha aggiunto su Twitter.

