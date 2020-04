Coronavirus, tutte le notizie della notte – Folla sulle spiagge in Florida. Trump alla Cina: «Se sono responsabili, devono pagare»

Sono saliti a 160.706 i morti per Coronavirus nel mondo, secondo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University, con 2.328.600 casi confermati finora. Negli Stati Uniti, il Paese più colpito dalla pandemia, cala il numero delle vittime nelle ultime 24 ore con 1.891 decessi in più, per un totale di 38.664. I contagiati negli Usa sono ora 732.197. È l’Europa comunque il continente che paga più di tutti, con i due terzi delle vittime concentrate nel Vecchio continente, 157.539, e oltre 100 mila vittime.

Stati Uniti

EPA/TASOS KATOPODIS | Il presidente Usa Donald Trump durante il briefing quotidiano sull’emergenza sanitaria

Trump minaccia la Cina

Donald Trump torna ad attaccare la Cina sulle sospette reticenze a proposito dell’esplosione dell’epidemia di Coronavirus. Il presidente Usa continua a non escludere l’ipotesi che ci possano essere stati colpevoli silenzi da parte di Pechino nell’avvertire sui rischi dei primi contagi. Silenzio per i quali il governo cinese dovrà pagare: «Se ne sono intenzionalmente responsabili certamente – ha detto Trump – ma non se è stato un errore». Ma negli Stati Uniti prosegue anche la polemica contro la stessa Casa Bianca, accusata di aver sottovaluto l’emergenza sanitaria nei primi mesi dell’anno, quando cominciavano ad arrivare le informazioni sui primi contagi a Wuhan. Accusa rilanciata dal Washington post, che ha ricordato come le industrie americane abbiano inviato proprio in Cina tra gennaio e febbraio mascherine e altro materiale protettivo per diversi milioni di dollari. In quel periodo il valore dei prodotti sanitari è schizzato a oltre il 1000% rispetto all’anno prima.

Folla sulle spiagge della Florida

Con i primi tentativi di alleggerimento del lockdown negli Stati Uniti, arrivano le immagini di centinaia di persone arrivate sulle spiagge della Florida settentrionale, dove nel weekend ci sono state temperature estive fino a 30 gradi. A poco è servito l’avvertimento del governatore repubblicano Ron De Santis di rispettare le distanze sociali e indossare le mascherine anche in riva al mare. Scene di esultanza si sono viste sulle spiagge di Jacksonville, Neptune beach e Atlantic beach.

Cina

EPA/ROMAN PILIPEY | Controlli sui passeggeri in arrivo da Wuhan alla stazione di Pechino

Nessun decesso in Cina per Covid-19

Dopo la controversa revisione del numero dei decessi di qualche giorno fa, la Commissione sanitaria nazionale cinese ha registrato per il secondo giorno consecutivo l’assenza di decessi legati alla pandemia. I casi nel Paese sono stati appena 16, di cui 9 importanti. Finora in Cina sono stati conteggiati 6.632 morti e 82.735 contagi.

