Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Stati Uniti quasi 2mila morti in 24 ore, ma continuano le proteste contro il lockdown

Salgono a 2.404.071 i casi di Coronavirus nel mondo, 165.229 le vittime. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 759.687 contagiati, seguono Spagna (198.674) e Italia (178.972), secondo i dati della Johns Hopkins University.

Negli Stati Uniti sono morte 1.997 persone in 24 ore. Il bilancio delle vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University, sale così a 40.661. Continuano negli Usa le proteste conto il lockdown. Dopo i cortei ad Austin, Annapolis e Indianapolis, ieri è stata la volta di Olympia, capitale dello stato di Washington, dove 2.500 persone sono scese in strada con bandiere Usa e cartelli.

HAPPENING NOW: Washington State #protest Governor Inslee’s lockdown order on the steps of the Washington State Capitol Building in Olympia. #OPENAMERICANOW pic.twitter.com/Sxo2SgdMYn — Danli Wang (@danli_wang) April 19, 2020

Molti dei manifestanti, secondo quanto riportano i media locali, non indossavano le mascherine e non hanno rispettato il distanziamento sociale. Manifestazioni si sono svolte anche a Denver, in Colorado, e a Nashville, in Tennessee. Il presidente degli Stati Uniti è tornato a simpatizzare con i manifestanti. «Sono liberi di protestare – ha detto Trump -. Alcuni governatori sono andati troppo oltre».

Fonte immagine copertina: Twitter | Mike Baker – Corrispondente New York Times

