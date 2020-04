Coronavirus, in calo vittime e nuovi contagi: 433 morti in 24 ore (ieri erano 482) e +486 positivi (ieri erano 809) – Il bollettino della Protezione civile

Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Oggi sono 2.635, ieri erano 2.733. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 80.589

Il bollettino del 19 aprile

L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma l’andamento al ribasso dei numeri dei pazienti colpiti dal Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 433 persone per Coronavirus (ieri erano 482), il numero complessivo delle vittime sale dunque a 23660. In calo anche i nuovi contagi. L’aumento delle persone attualmente positive è di +486 (ieri si erano registrati 809 nuovi positivi), per un totale di 108.257 (ieri erano 107.771).

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 178.972, con un incremento di 3.047 in un giorno (ieri erano 175.925 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 3.491 persone colpite dal virus). Quanto ai tamponi, sono stati effettuati 50.708 tamponi in 24 ore, ieri i test effettuati in un giorno erano stati 61.725. Il totale dei tamponi è dunque arrivato a quota 1.356.541.

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 2.128 pazienti, per un totale di 47.055. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva: i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere in generale sono 25.033 (ieri erano 25.007), di cui 2.635 in terapia intensiva (ieri erano 2.733). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 80.589.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

