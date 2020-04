Coronavirus, si allarga l’inchiesta sulle Rsa: perquisizioni della guardia di Finanza al Don Gnocchi di Milano

Sale a 22 il numero delle strutture finite nell’inchiesta, si indaga anche «sulla violazione delle norme per la tutela della salute dei lavoratori»

Si allarga l’inchiesta sulle Rsa in territorio Lombardo. Dopo le perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio – che ha fatto partire l’indagine e dove sono morti 143 anziani dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus – e nella Regione Lombardia, gli agenti della guardia di finanza sono entrati anche nell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Milano.

Nell’indagine sul Don Gnocchi sono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici socio-sanitari. Indagato anche Papa Wall Ndiaye, presidente della Ampast, cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della struttura, alcuni dei quali sono stati sospesi proprio per aver portato alla luce presunte inadempienze.

Intanto sale a 22 il numero delle strutture finite nell’inchiesta sulle Rsa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i pm stanno indagando anche «sulla violazione delle norme per la tutela della salute dei lavoratori», in quanto ammalarsi sul posto di lavoro rappresenta un infortunio che doveva essere evitato. Ieri, invece, sono stati sentiti in videoconferenza i primi testimoni, lavoratori di Rsa e familiari di pazienti deceduti.

