Coronavirus. È morta Elisa Granato, la prima volontaria per il vaccino? No! La bufala diffusa dal sito “macedone”

Avevamo trattato un precedente falso pubblicato dal sito N5ti.com, quello riguardante il fantomatico medico italiano del PD arrestato per aver ucciso 3.000 pazienti Covid-19. In queste ore sta circolando un altro articolo pubblicato dallo stesso sito in cui si sostiene che la prima volontaria per testare un vaccino contro il Coronavirus nel Regno Unito sia morta durante la sperimentazione.

L’articolo, dal titolo «First volunteer in UK coronavirus vaccine trial has died», riporta il nome e la foto della stessa Elisa Granato che si è sottoposta a un vaccino sperimentale contro il Sars-cov-2:

Elisa Granato, the first volunteer who availed herself in Oxford for a jab in the first Europe human trial of a vaccine to protect against the coronavirus pandemic has died.

She died two days after the vaccine was administered, authorities have said and added that an investigation into the cause of the death has been initiated.