Coronavirus, tutte le notizie della notte – Usa, tornano a crescere i morti: quasi 2.500. Verso un milione di contagi, Trump assente al briefing con la stampa

Stati Uniti

EPA/Chris Kleponis | Il vicepresidente Usa Mike Pence

Torna a salire il numero dei morti per Coronavirus negli Stati Uniti, dove in un giorno sono morte 2.494 persone. Ieri la Johns Hopkins University aveva riportato 1.258 vittime nel Paese, il dato più basso dal 6 aprile che lasciava sperare all’inizio di una tendenza in calo. In totale le vittime sono salite a 53.511, mentre il numero di contagiati si avvicina al milione di persone, con 936.293.

Trump assente al briefing sull’emergenza

EPA/MICHAEL REYNOLDS | Il presidente Usa Donald Trump

Dopo oltre un mese di presenze quotidiane, il presidente Usa Donald Trump non ha partecipato all’appuntamento con la stampa per fare il punto sull’emergenza sanitaria. Assenza seguita alle polemiche scoppiate nelle ultime 48 ore, dopo che il presidente Usa aveva parlato di improbabili cure a base di candeggina e raggi ultravioletti. Parole che secondo il capo della Casa Bianca sarebbero state fraintese e distorte dai media, al punto da spingerlo a non partecipare all’appuntamento quotidiano: «Qual è lo scopo di avere delle conferenze stampa della Casa Bianca – scrive Trump su Twitter – quando i patetici media fanno solo domande ostili e si rifiutano di riportare accuratamente la verità dei fatti!». Una mossa che, secondo le indiscrezioni dei media americani, sarebbe stata suggerita a Trump per evitare soprattutto di sovraesporsi in vista della campagna elettorale per le prossime Presidenziali.

Cina

EPA/ROMAN PILIPEY | Una passeggera a bordo di un autobus da Wuhan a Pechino

Da 12 giorni non ci sono nuovi decessi legati al Coronavirus in Cina. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, in tutta la provincia dell’Hubei, con Wuhan primo focolaio dell’epidemia, ci sono 12 persone attualmente positive. In tutta la Cina sono 801 attualmente positivi, 51 i casi gravi di Coronavirus, 11 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di cui cinque arrivati dall’estero. Gli altri sei sono stati diagnostica nella provincia a Nord-Ovest di Heilongjiang, dove era stato individuato un gruppo di viaggiatori positivi provenienti dalla Russia che aveva spinto le autorità cinesi a chiudere il confine. Altro caso è stato registrato nella provincia di Guangzhou. In totale le vittime in Cina sono 4.632, mentre i contagi sono nel complesso 82.827.

Regno Unito

EPA/PIPPA FOWLES| Il premier britannico Boris Johnson

Da domani 27 aprile il premier britannico Boris Johnson tornerà a lavoro a tempo pieno, come confermato da fonti di Downing Street. Johnson aveva trascorso la quarantena nella residenza di campagna di Chequers con la fidanzata Carrie Symonds, incinta di sei mesi e anche lei risultata positiva al Codiv-19. Il premier britannico era stato costretto all’isolamento dalla fine di marzo in un alloggio di Downing Street, dopo essere risultato positivo, finché due settimane dopo è stato ricoverato al St Thomas Hospital di Londra per un improvviso aggravamento. Il ricovero è durato una settimana, comprese tre notte in terapia intensiva.

