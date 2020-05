Coronavirus, tutte le notizie della notte – Scontro tra Stati e Trump sulla Fase 2, l’appello di Bush all’unità. Cina sotto accusa degli 007 anglosassoni: «Pechino ha distrutto le prove a inizio epidemia»

Usa

Continua l’andamento altalenante del dato delle vittime di Coronavirus negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.435 morti su oltre 1,3 milioni di contagiati. Il totale dei decessi, secondo la Johns Hopkins University, sono saliti a 66.368. Nel mese di aprile gli Stati Uniti hanno visto morire un americano ogni 44 secondi, secondo il calcolo fatto dalla Cnn. New York resta lo Stato più colpito dalla pandemia, con 24.035 morti e 318.134 contagi.

L’appello di George W. Bush

Mentre cresce la tensione tra diversi governatori e Donald Trump sulla gestione dell’emergenza sanitaria e le modalità di ripartenza dell’economia, con la Casa Bianca sempre più favorevole a una ripartenza rapida, l’ex presidente Usa George W. Bush è intervenuto invitando all’unità contro «la minaccia condivisa» del Coronavirus. «Ricordiamoci quanto sono piccole le nostre differenze di fronte a questa minaccia condivisa – ha detto in un video – Non siamo dei combattenti di parte. Siamo esseri umani, ugualmente vulnerabili agli occhi di Dio». Bush ha poi ricordato come «le sofferenze che sperimentiamo come Paese non sono distribuite in modo uniforme. In futuro sarà importante soprattutto prendersi cura in modo pratico degli anziani, dei malati e dei disoccupati».

Cina

Ci sono stati due nuovi contagi in Cina rispetto al giorno precedente. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, uno di questi è importato mentre l’altro locale. I casi totali nel Paese continuano a restare stabili a 82.877, mentre in assenza di nuovi decessi, la conta delle vittime è rimasta 4.633.

I sospetti su Pechino

Secondo un rapporto dell’alleanza di intelligence Five Eye, la Cina ha «deliberatamente nascosto o distrutto prove dell’epidemia di Coronavirus» nella prima fase dell’epidemia, «un ‘attacco alla trasparenza internazionale costata decine di migliaia di vite umane». Il Daily Telegraph riporta l’accusa dei servizi segreti di Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda, secondo la quale Pechino materialmente fatto sparire i medici che agli inizi dell’epidemia hanno avvertito dell’imminente pericolo, oltre ad aver negato agli scienziati stranieri l’accesso alle informazioni sul virus.

