Lo Stato Usa più colpito, con almeno 340.661 casi e 27.477 morti, è New York. In Argentina comincia ad aggravarsi il bilancio. Record di nuovi contagi in Messico con 2.409 nuovi casi. Riaprono le scuole in Israele

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime da Coronavirus in tutto il mondo. I morti sono oltre 300mila (300.074, per l’esattezza) e le persone contagiate dall’inizio della pandemia ormai sono quattro milioni e mezzo, stando agli ultimi numeri ufficiali diffusi dalla Johns Hopkins University. le persone che hanno perso la vita.

Stati Uniti

EPA/Alba Vigaray

Tra i Paesi che stanno pagando il prezzo maggiore in termini di vite umane ci sono gli Stati Uniti. Oltre 1.800 vittime in un solo giorno per un bilancio complessivo di 1.398.393 casi di persone malate di Covid-19 e 84.575 morti in un solo giorno, stando al bollettino della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati.

Lo Stato più colpito, con almeno 340.661 casi e 27.477 morti, è New York. Poi il New Jersey, con almeno 141.560 casi e 9.714 morti. La città più colpita è New York, con 187.250 casi confermati e almeno 20.316 morti.

EPA/Alba Vigaray

Cina

Photo by STR / AFP) / China OUT

In Cina nessuna nuova vittima da Coronavirus nell’ultimo mese, il governo non dà notizie di morti da un mese. La National Health Commission ha invece segnalato quattro nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. Tutte le infezioni sono state registrate nella provincia nord-orientale di Jilin. L’ultima volta che la commissione ha dato notizia di un decesso era il 14 aprile.

Argentina

EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Il bilancio comincia ad aggravarsi rapidamente anche in Argentina, in linea con le previsioni del governo secondo cui a metà maggio si potrebbe verificare un picco nei casi. L’ultimo bollettino delle persone colpite dal Coronavirus evidenzia un record di 24 morti e 255 nuovi casi, dopo il record di mercoledì 317 nuovi casi, portando il totale finora a 353 morti e 7.134 casi. Nella capitale Buenos Aires i numeri sono aumentati improvvisamente, con il 60% dei nuovi casi segnalati giovedì, la maggior parte dei quali nelle grandi baraccopoli, che ospitano circa 400mila dei tre milioni di abitanti del Paese.

Messico

Photo by Guillermo Arias / AFP

Il Messico ha registrato un nuovo picco di contagi nelle ultime 24 ore: 2.409 nuovi contagiati. Si tratta della prima volta che vengono superati i 2.000 casi in un giorno. Le vittime in un giorno sono 257 il che porta il totale a 4.477 morti dall’inizio della pandemia da Coronavirus.

Israele

GHARABLI / AFP

Riaprono le scuole in Israele. I bambini possono tornare in classe a tempo pieno, ha annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il Paese ha registrato 16.579 casi di contagio da Coronavirus e 265 morti. Nell’ultima settimana sono stati allentati i divieti e hanno riaperto anche centri commerciali e mercati. Si ipotizza che la riapertura delle scuole a tempo pieno potrebbe aiutare l’economia a ripartire e far fronte alla crisi prodotta nelle ultime settimane di blocco, dal momento che i genitori possono rientrare al lavoro. Oltre 1 milione di persone in Israele ha presentato la domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione, il che equivale a un tasso di disoccupazione di circa il 27%.

Leggi anche: