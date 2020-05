Coronavirus, tutte le notizie della notte – In Brasile quasi 8 mila casi in un giorno. Powell (Fed): «Nessuna vera ripresa dell’economia Usa senza vaccino»

Sono oltre 4.7 milioni i contagi nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University, con più di 315 mila vittime. Sono gli Stati Uniti il Paese più colpito, con 1.4 casi e oltre 89 mila morti. Ma la pandemia cresce rapidamente soprattutto in Russia, con 281.752 contagi, e Brasile, quarto Paese nel mondo per infezioni dopo il Regno Unito con 241 mila casi

Brasile

EPA/Joédson Alves | Sostenitori del presidente brasiliano Jair Bolsonaro a Brasilia

Peggiora la situazione dei contagi in Brasile dove i casi di Coronavirus sono saliti a 241.080, con 16.118 morti. L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha riportato 7.938 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 485 decessi. Sono trascorsi esattamente due mesi dal primo decesso per il virus nel Paese, con due ministri della Salute nel frattempo che hanno lasciato l’incarico in polemica con il presidente Jair Bolsonaro contrario a misure di contenimento troppo restrittive. La pandemia ha registrato nel primo mese 2.141 morti, ma ha rapidamente accelerato tra aprile e maggio, con 13.977.

Sudafrica

EPA/KIM LUDBROOK | Momenti di quotidianità a Johannesburg dopo quasi due mesi di lockdown

Preoccupa l’incremento dei contagi in Sudafrica, dove nell’ultimo giorno sono stati registrati 1.160 nuovi casi, il dato più alto dal primo caso rilevato a marzo. In totale i casi nel Paese, secondo il ministero della Salute, sono ora 15.515, con un’incidenza del 60% nella provincia più turistica del Capo Occidentale. Tre i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 263.

Usa

EPA/Peter Foley | Due poliziotti a cavallo con mascherina a Central Park, New York

Il presidente della Fed, Jerome Powell, esclude una piena ripresa dell’economia degli Stati Uniti nel breve periodo, almeno finché non ci sarà un vaccino. In un’intervista alla Cbs, Powell ha stimato comunque un «rimbalzo nella seconda metà dell’anno», spiegando comunque che la crisi che affronteranno gli Stati Uniti non sarà paragonabile a quella della Grande Depressione degli anni ’30. Nonostante gli auspici della Casa Bianca, Powell ha negato di voler valutare l’applicazione di tassi di interesse negativi per sostenere l’economia americana, invitando invece la politica e quindi il Congresso a impegnarsi per tirare fuori il Paese dalla casi che è costata finora almeno 20 milioni di posti di lavoro.

Negli Stati Uniti i contagi sono arrivati a quota 1.516.343, con 89.932 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University. Solo nello stato di New York sono stati registrati 22.619 decessi e 350.121 contagi.

